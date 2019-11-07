إسرائيل تعتقل صيادَيْن قبالة شواطئ غزة

قالت نقابة الصيادين الفلسطينيين، الخميس، إن قوات من سلاح البحرية الإسرائيلي، اعتقلت ليلة الأربعاء، صياديْن فلسطينيين اثنين، قُبالة شواطئ جنوبي قطاع غزة.
وأضاف نقيب الصيادين، نزار عيّاش، في تصريح لوكالة الخليج 365، إن "قوات البحرية أطلقت النار صوب قارب، على متنه صيادين في بحر مدينة رفح قبل اعتقالهما".
وأشار عياش إلى أن قوات سلاح البحرية صادرت قارب الصياديْن.
ولم يصدر بيان عن الجيش الإسرائيلي حول الحادثة.
ويقول مسؤولون فلسطينيون في غزة، إن قوات البحرية تطلق بشكل شبه يومي نيران أسلحتها تجاه مراكب الصيادين، وتصيب وتعتقل عددًا منهم بذريعة تجاوزهم منطقة الصيد المسموح بها.
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