قائد الجيش في بغداد: إعادة فتح جميع طرق العاصمة

بغداد/ أمير السعدي/ الخليج 365

أعلن قائد الجيش العراقي في بغداد الفريق الركن قيس المحمداوي، الخميس، أن قوات الأمن أعادت فتح جميع الطرق في العاصمة، والتي قطعها محتجون على مدى أيام.

وأضاف المحمداوي، في تصريح نقلته وكالة الأنباء العراقية الرسمية، أن "بغداد لم تشهد اليوم أي قطوعات (للطرق) تعرقل انسابية حركة تنقل المواطنين".

وكانت بغداد مسرحا لمواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن للسيطرة على طرق رئيسية وجسور على نهر دجلة وسط العاصمة.

وعلى مدى الأيام الماضية، قطع المتظاهرون عدة طرق وحاولوا السيطرة على جسور تفصل بين جانبي بغداد، إلا أن قوات الأمن فرقتهم إثر مواجهات لا سيما على جسري الشهداء وباب المعظم.

وقال المحمداوي إن "جسر الشهداء يشهد انسيابية عالية لحركة المرور بعد إعادة فتحه مساء أمس".

ولا تزال 3 جسور رئيسية مغلقة من قبل قوات الأمن وهي الجمهورية والسنك والأحرار، التي تفصل بين المتظاهرين والمنطقة الخضراء التي تضم مباني الحكومة والبرلمان والبعثات الدبلوماسية الأجنبية.

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ولا يزال مئات المحتجين يعتصمون في ساحة التحرير وسط بغداد، حيث يتوقع انضمام آلاف آخرين إليهم بحلول ساعات المساء، وفق ما جرت عليه العادة على مدى الأيام الماضية، حسب مراسل الخليج 365.

ويشهد العراق منذ 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي موجات احتجاجية مناهضة للحكومة وهي الثانية من نوعها بعد اخري سبقتها بنحو أسبوعين.

وتخللت الاحتجاجات أعمال عنف واسعة خلفت 275 قتيلًا على الأقل فضلا عن آلاف الجرحى في مواجهات بين المتظاهرين من جهة وقوات الأمن ومسلحي فصائل شيعية مقربة من إيران من جهة اخرى.

والمتظاهرون الذين خرجوا في البداية للمطالبة بتحسين الخدمات وتأمين فرص عمل، يصرون الآن على رحيل الحكومة والنخبة السياسية "الفاسدة".

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