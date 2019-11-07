لبنان.. مسيرات طلابية واستمرار إغلاق مرافق حيوية

بيروت/ ريا شرتوني/ الخليج 365

تظاهر طلاب المدارس والجامعات اللبنانية، الخميس، في الوقت الذي لا يزال المحتجّون يواصلون تحرّكاتهم عبر إغلاق مرافق حيويّة في البلاد.

وانطلقت المسيرات الطلابيّة في مناطق لبنانيّة عدّة، مُتّجهةً نحو عدد من المقرّات الخدماتيّة والحيويّة للاحتجاج أمامها.

وأفاد مراسل وكالة الخليج 365 أنّ عددا من الطلاب جابوا شوارع العاصمة بيروت، وتظاهروا أمام مقرّ وزارة التربية والتعليم في منطقة الأونيسكو (غربي بيروت).

وأغلق المحتجون الطريق أمام وزارة التربية بشكل كامل وسط حضور لافت لعناصر قوى الأمن ومكافحة الشغب والجيش.

وفع المحتجون الأعلام اللبنانيّة ولافتات تطالب باستحداث مدارس حكومية وتندد بارتفاع قيمة المصروفات في المدارس الخاصّة.

وكانت الفئات الطلابيّة قد انضمت إلى التحرّكات الشعبيّة منذ يوم أمس الأربعاء.

Advertisements

وفي مدينة طرابلس (شمال)، أغلق المحتجّون مرافق حيويّة ومقرّات عدد من المصارف في المنطقة.

أمّا في مدينة صيدا (جنوب)، قطع الطلاب الطريق الفرعيّة، رافضين الانسحاب من الشارع، وسط هتافات تطالب بتغيير النظام.

وأشار مراسل وكالة الخليج 365 في منطقة مرجعيون الحدوديّة (جنوبي لبنان)، إلى أنّ طلاب الثانوية بدأوا اعتصامهم ورفعوا الأعلام اللبنانيّة، مطالبين بمحاسبة الفاسدين.

ويشهد لبنان منذ 17 أكتوبر/ تشرين الأول تحركاً شعبياً غير مسبوق شل الحركة في البلاد مع إغلاق المؤسّسات التربويّة والمصارف في أوّل أسبوعين من الحراك الذي يهدف إلى محاسبة الفاسدين والطبقة السياسيّة الحاكمة.

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.