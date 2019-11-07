"أطباء بلاحدود" تعلق عملها بمستشفى في "المخا" اليمنية

علي عويضة / الخليج 365

أعلنت منظمة "أطباء بلاحدود" الإنسانية الدولية، الخميس، تعليق العمل في مستشفى تديره بمدينة "المخا" الساحلية جنوب غربي اليمن، بعد تعرضه لأضرار جراء هجوم مساء الأربعاء.

وقالت المنظمة في بيان نشرته عبر "تويتر"، إن "مستشفى نديره في المخا تضرر جرّاء هجوم استهدف مبانٍ على مقربة منه".

وحول الأضرار البشرية، قالت المنظمة "لم تسجّل أي إصابات أو وفيات بين الطاقم والمرضى، وتم تعليق الأنشطة بالمستشفى في الوقت الحالي".

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وأضافت المنظمة أن فرقها تعمل "على نقل المرضى الذين كانوا يتلقون العلاج في المستشفى وقت وقوع الحادث إلى مرافق أخرى".

ومساء الأربعاء، قُتل 6 مدنيين وأصيب مثلهم، في هجوم صاروخي شنته طائرة مسيرة تابعة للحوثيين استهدف موقعاً عسكرياً في مدينة المخا على الساحل الغربي لليمن، بحسب مسؤول عسكري.

وفي حديثه للأناضول، قال المتحدث باسم القوات المشتركة في الساحل الغربي العقيد وضاح الدبيش، إن طائرة مسيرة تابعة لجماعة الحوثي شنت هجمات صاروخية الأربعاء، على مخازن الإمداد والتموين التابعة للجيش اليمني في مدينة المخا غربي تعز (جنوب غرب).الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.