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فتح بوابة القبول بجميع أفرع القوات المسلحة

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صحيفة الخليج الالكترونية 0 تبليغ

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صحيفة الخليج الالكترونية

أعلنت وزارة الدفاع، عن فتح بوابة القبول والتجنيد الموحد للقوات المسلحة؛ للتقديم على الوظائف من رتبة “جندي” إلى رتبة “رقيب”، في جميع أفرع القوات المسلحة؛ وذلك اعتبارًا من الأحد 13/ 3/ ١٤٤١هـ.

وقالت الوزارة: على الراغبين في التقديم زيارة بوابة القبول الموحد للاطلاع على شروط وإجراءات القبول والتجنيد.

https://tajnid.mod.gov.sa/Pages/default.aspx

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