“التجارة” تستدعي 10.449 مركبة نيسان

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صحيفة الخليج الالكترونية
أعلنت وزارة التجارة والاستثمار ن استدعاء 9882 مركبة نيسان Pickup D22 إضافة إلى 576 مركبة نيسان Tiida، ” 2010 – 2012 “.
وأوضحت “التجارة” أن سبب الاستدعاء هو خلل في نافخ الوسادة الهوائية لجهة الراكب قد يؤدي إلى خروج شظايا معدنية حادة نحو الركاب عند وقوع حادث مما قد يتسبب في إصابة خطيرة.
ودعت إلى التواصل مع الوكيل من أجل إجراء الإصلاحات اللازمة مجانًا.
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