النصر يزاحم #الهلال على الصدارة #الدوري_السعودي

الخليج - حسن القبيسي

بلغ عدد أهداف دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 200 هدف بعد نهاية جميع مباريات الجولة الـ9 والمباريات المؤجلة وذلك بمعدل تهديفي بلغ 2.78 هدف في المباراة الواحدة ويعتبر نادي الهلال الأكثر تسجيلاً حيث سجل 26 هدفاٌ يليه التعاون بـ16 هدف ، فيما يعتبر الفتح الأضعف دفاعاً حيث تلقى 21 هدف وقبله ضمك بـ19 هدف .

وزاحم النصر الهلال على صدارة الدوري برصيد 20 نقطة لكلاً منهما ، بعد أن تغلب على الفصيلي بهدفين دون مقابل في اللقاء الؤجل الذي أقيم بينمها مساء أمس ، وارتقى حمد الله لوصافة الهدافين برصيد 7 أهداف خلف مهاجم الهلال أداوردو ، الذي يملك 8 أهداف ، كذلك حقق التعاون فوزاَ عريضاً على جاره الرائد بثلاثة اهداف دون مقابل في اللقاء المؤجل من الجولة الاربعة ، وبهذا الفوز قفز التعاون إلى المركز الخامس برصيد 16 نقطة ، فيما بقي الرائد على رصيده السابق 11 نقطة في المركز العاشر .

وسيتوقف الدوري حتى 22 نوفمبر بسبب مشاركة المنتخب في تصفيات كاس آسيا وكاس العالم المشتركة حيث سيلاقي منتخب أوزباكستان ، وستكون مباريات الجولة العاشرة كما يلي :

الجمعة 22 نوفمبر

أبها × الفتح 3:30م

الحزم×الرائد 5:55م

الشباب×الفيحاء 7:40م

السبت 23 نوفمبر

ضمك × التعاون 3:30م

الأهلي×الفيصلي 7:40م

الأحد 24 نوفمبر

الاتفاق×الاتحاد 5:30م

الوحدة×النصر 7:40م

وبعد إكتمال جميع مباريات الجولة التاسعة من دوري كاس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين أصبح ترتيب الفرق كما يلي :

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1- الهلال 20 نقطة

2- النصر 20 نقطة

3- الأهلي 17 نقطة

4-الفيصلي 17 نقطة

5-التعاون16 نقطة

6-الشباب15نقطة

7-الوحدة 15نقطة

8-الحزم 14نقطة

9- أبها 11 نقطة

10_الرائد 10 نقاط

11-الاتفاق 10نقاط

12-الفيحاء 10 نقاط

13-الاتحاد 9 نقاط

14- العدالة 8 نقاط

15- الفتح 5 نقاط

16- ضمك 4 نقاط