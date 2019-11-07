“أوراوا الياباني” يصل إلى الرياض لمواجهة الهلال

صحيفة الخليج الالكترونية وصل فريق “أوراوا” الياباني إلى الرياض ، وذلك استعداداً لمواجهة فريق الهلال يوم السبت ، في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا.

وكان في استقبال بعثة “أوراوا” الياباني وفد من فريق الهلال ، وسيخوض الفريق تدريباته على ملعب الأمير فيصل اليوم الخميس ، فيما يتدرب على ملعب المباراة في السادسة مساء الجمعة ، فيما ستغادر البعثة إلى اليابان مساء الأحد.

كما واصل فريق الهلال مساء الأربعاء تدريباته الاعتيادية ، وذلك استعداداً للمواجهة أمام فريق أوراوا التي ستقام على ملعب الهلال بجامعة الملك سعود في الرياض يوم السبت ، واعتمد المدرب “رازفان” على الخطط التكتيكية تخللتها جمل فنية ، واختتم المران بمناورة على منتصف الملعب طبق فيها بعض الجمل الفنية. انشر الخبر :

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