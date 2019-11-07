تدخّل طبي عاجل ينقذ حياة طفلة ابتلعت حلقة ذهب

صحيفة الخليج الالكترونية تَمَكّن أطباء مستشفى الملك سعود بعنيزة من إنقاذ حياة طفلة بعمر (سنتين) عقب ابتلاعها قطعة من الذهب (حلق الأذن)؛ مما تسبب في شبه إغلاق للمريء.

وتفصيلاً فقد كانت طفلة تعاني من ضيق في التنفس وعدم القدرة على البلع، وعقب الكشف الطبي وإجراء الأشعة اللازمة تَبَيّن وجود قطعة ذهب من نوع “حلق أذن” استقرت في المريء؛ مما سبّب لها ضيقًا في مجرى الهواء وعدم القدرة على البلع.. وعلى الفور تم إدخال الحالة غرفة العمليات، وإجراء عملية منظار عاجلة باستخدام المنظار الخاص للمريء والمجهز بلاقط؛ حيث تم استخراج القطعة في وقت لم يتجاوز الـ15 دقيقة، ولله الحمد..

وقد خرجت الطفلة في اليوم التالي بعد تحسن صحتها؛ وهي تتمتع بصحة وعافية بفضل الله. انشر الخبر :

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