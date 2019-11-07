شكرا لقرائتكم خبر عن بدء التصفيات الأولية لجائزة الشارقة للقرآن الكريم والسنة النبوية والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بمشاركة 1732 متسابقاً ومتسابقة، انطلقت التصفيات الأولية لجائزة الشارقة للقرآن الكريم والسنة النبوية، في دورتها الحالية، التي تنظمها مؤسسة الشارقة للقرآن الكريم والسنة بحكومة الشارقة.
وتقام الجائزة تحت رعاية صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، وتشهد هذا العام إقبالاً كبيراً ولافتاً للمشاركة في جميع فئاتها، في ظل ارتفاع أعداد المسجلين في الاختبارات الأولى التي بدأت المؤسسة بإجرائها في مقرها بمنطقة اللية، وتتواصل على مدى عشرين يوماً.
وتلقت المؤسسة طوال فترة التسجيل طلبات المشاركة ضمن فروع الجائزة العشرة: 10 في حفظ القرآن الكريم، و5 في حفظ الحديث، و3 للاحتياجات الخاصة. والجائزة برعاية جمعية الشارقة التعاونية لهذا العام.
وقال عمر الشامسي، مدير المؤسسة إن التصفيات الأولية المتواصلة على مدى عشرين يوماً، تشهد إقبالاً كبيراً. والمؤسسة تطبق النظام الإلكتروني في الدخول على لجان التحكيم، بحيث يتيح النظام، وهو معمول به في الدوائر الحكومية الخدمية، تسهيل دخول المتسابقين ومنح الأولوية للواصلين إلى مقر المؤسسة.
وأكد أن التحكيم أصبح إلكترونياً في الجائزة بالكامل.
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