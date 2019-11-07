دار المعارف.. 129 عاماً من التنوير

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: أمل سرور

«خذوا المعارف من دار المعارف»، شعار قديم وأصيل ومعبّر، اختارته لنفسها منذ ما يقرب من 100 عام، أي منذ تأسيسها، «دار المعارف» المؤسسة المصرية التي حملت بين طيات أوراق مطبوعاتها ذخائر وكنوزاً تاريخية لا تُعدّ ولا تُحصى. الدار اختارت رمز «الفنار» عنواناً لها ارتبط بتاريخها الأعرق في عالم النشر العربي، وهي تلك الدار النفيسة التي منحها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمى، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، جائزة أفضل دار نشر عربية في نسخة هذا العام من المعرض.

تكريم أعاد إلى أذهاننا تاريخ تلك الدار الذي ارتبط دوماً بالتنوع الثقافي والتنوير منذ زمن بعيد.

طوال رحلة البحث عن جناح مؤسسة «دار المعارف المصرية» بين مئات دور النشر المشاركة في عُرس الشارقة الثقافي على أرض إكسبو الشارقة، وتاريخ تلك الدار يلاحقني منذ أن أسسها اللبناني نجيب متري عام 1890، عندما كانت كطفلة صغيرة تحبو، عندما كانت مطبعة صغيرة في طابق أرضي، ثم تطورت من دار للطباعة إلى دار للنشر لتتوسع في إصدار عناوين في الآداب والتاريخ والجغرافيا والعلوم الإنسانية وغيرها من روافد المعرفة، ليواصل متري مشروعه التنويري من خلالها ويقدم كبار مثقفي العالم العربي في ذلك الوقت من أمثال، وديع البستاني، وشبلي شميل، ومحمد مندور، وإبراهيم ناجي، وعباس محمود العقاد، وحسين فوزي، وتوفيق الحكيم، وطه حسين، وشوقي ضيف، وأحمد فارس الشدياق، وغيرهم كثيرون.

أحمد رجب، المسؤول عن جناح مؤسسة دار المعارف في المعرض ، اصطحبنا في جولة ما بين معروضاتها، حيث بدأ حديثه بالقول: حصولنا على جائزة أفضل دار نشر عربية لعام 2019، يعد تاجاً على رؤوسنا، فالشارقة بالنسبة لكل دور النشر والمثقفين في العالم العربي بمثابة أيقونة الثقافة المستنيرة، التي نحتاج إليها دوماً.

وتابع: تكمن أهمية دار «المعارف» في دخول إصداراتها الثمينة إلى مكتبات معظم البيوت العربية، ودائماً ما نتفرد بثراء المحتوى والسعر الزهيد، وأصدرنا منذ زمن بعيد سلاسل ومجلات عريقة في مختلف التخصصات، لعل أشهرها سلسلة «اقرأ» التي تصدر شهرياً. وما زلت أذكر أول كتاب نُشر بتلك السلسلة هو «أحلام شهرزاد» لطه حسين، وكذلك مجلة «الكتاب»، ومسرحيات شكسبير، وسلسلة «نوابغ الفكر العربي»، و«سلسلة ذخائر العرب».

قدمت دار المعارف، والكلام على لسان رجب، أشهر رسامي العالم العربي، منهم حلمي التوني، وجورج بهجوري، وإيهاب شاكر، ويوسف فرنسيس، عبر مجلة «سندباد»، التي كانت تصدر كل خميس.

وعن أهم الإصدارات التي يتميز بها جناح مؤسسة دار المعارف قال : نحرص دوماً على تواصل نشر الكتب والوثائق المتنوعة، وتلك هي رسالتنا التي بدأناها قبل أكثر من 100 عام، وما زلنا ننشر مجموعة من المجلات والإصدارات الموجهة للأطفال والتي تربّى عليها أجيال عديدة، مثل «الكتاب العجيب»، و«السلسلة الخضراء»، التي يحتفظ كثير من البيوت في العالم العربي بقصصها الخيالية، ومن بين كُتّاب هذه السلسلة يعقوب الشاروني، وعادل الغضبان، وجاذبية صدقي، هذا بالإضافة إلى إصدارنا لكتب كبار المثقفين من العالم العربي مثل: عباس العقاد وطه حسين، لجانب إصداراتنا في مجال التراث، حيث نعرض طبعة جديدة من 10 كتب تراثية في سلسلة «ذخائر العرب»، وهي السلسلة الشهيرة التي أصدرتها الدار منذ أربعينات القرن الماضي، والحريصة على تقديم التراث العربي على أسس علمية، وصدر عنها ما يقرب من 80 كتاباً في علوم اللغة والتاريخ والتصوف والفلسفة وعلم الكلام وعلم البيان، علاوة على تراث الشعر العربي كديوان «امرؤ القيس» و«شرح ديوان صريع الغواني»، و«ديوان البحتري» في 5 مجلدات، وفي التراث النثري مثل «رسالة الغفران» و«حي بن يقظان».