شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة عسكريين اثنين فى انفجار عبوة ناسفة غرب دمشق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصيب عسكريان اليوم الخميس، جراء انفجار عبوة ناسفة مزروعة في حافلة مبيت بمنطقة حي الورود غربي العاصمة السورية دمشق. وذكر وكالة الأنباء السورية أن عبوة ناسفة انفجرت اليوم داخل حافلة مبيت في منطقة حي الورود غربي دمشق ما أدى إلى إصابة السائق وعسكري بجروح وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

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