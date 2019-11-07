شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر كنز مُهمل بين الخضروات.. فما هو؟ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 7 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

يعد القرنبيط أحد الخضروات الغنية بالعناصر الغذائية والمركبات العضوية والفيتامينات مما يجعل فوائده الصحية متعددة. احتواء القرنبيط على مُركبات قوية مضادة للأكسدة يجعل منه أيضا مادة علاجية بامتياز.



يتميز القرنبيط بفوائده الصحية الكبيرة فهو يحتوي على خليط فريد من العناصر الغذائية والمركبات العضوية والمعادن والفيتامينات مثل فيتامين ج، فيتامين ك فضلا عن الألياف الغذائية وحمض الفوليك والبوتاسيوم والسلينيوم.

كما يحتوي القرنبيط على فيتامين أ، المغنيسيوم، التربتوفان وكذلك فيتامين ب 6 والفوسفور بالإضافة إلى مجموعة من المركبات العضوية الفريدة من نوعها مثل الجلاكوسينولات والفلافونويد التي تعد من المركبات المضادة للأكسدة.

العدد الكبير للمواد الغذائية والفيتامينات تجعل من القرنبيط "كنز الخضروات"، فما هي فوائده الصحية؟

مقاومة السرطان

قد يكون القرنبيط أحد الأدوية الطبيعية لعلاج أنواع عديدة من السرطان كسرطان البروستاتا والرئتين والقولون والكبد والكليتين والأمعاء. فهو يحتوي على مركبات قوية مضادة للسرطان مثل glucoraphanin, diindolylmethan والبيتا كاروتين و السلينيوم وفيتامين ج وفيتامين ب وفيتامين هـ والزنك والبوتاسيوم و بعض الأحماض الأمينية فهي عناصر جيدة أيضا لمقاومة السرطان .

التخلص من السموم

يعمل فيتامين ج و الكبريت والأحماض الأمينية على التخلص من أثار الجذور الحرة والسموم مثل حمض البوليك، لذا فإن القرنبيط يساعد على تنقية الدم الامر الذي يساعد بدوره على الحيلولة دون ظهور الدمامل الناتجة عن السموم والكحة والطفح الجلدي والنقرس والتهاب المفاصل والروماتيزم وحصوات الكلي والأمراض الجلدية مثل الإكزيما وتصلب الجلد .

منظف طبيعي للبشرة

يساعد القرنبيط على بقاء البشرة متوهجة والحفاظ على شبابها وذلك لأنه يحتوي على مضادات الأكسدة مثل بيتا كاروتين وفيتامين ج و فيتامين ب المركب وفيتامين هـ وأوميغا 3 وجميعها عناصر تساعد في الحفاظ على صحة البشرة و تركها متوهجة والحماية من أضرار أشعة الشمس .

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علاج اضطرابات المعدة

القرنبيط عنصر غني بالألياف و التي تعمل على علاج اضطرابات المعدة وعلاج الإمساك حيث يسهل من حركة الأمعاء. وتعمل الفيتامينات والمعادن الموجودة في القرنبيط على علاج الحموضة وتسهيل عملية الهضم وامتصاص المواد الغذائية وتهدئة المعدة والحد من الالتهابات .

الوقاية من أمراض القلب

بصرف النظر على المواد المضادة للأكسدة الموجودة فإن القرنبيط يحتوي على نسبة عالية جداً من الألياف بالإضافة إلي البيتا كاروتين و الأحماض الدهنية و أوميغا3 وغيرها من الفيتامينات التي تعمل على تقليل نسبة الكوليسترول الضار في الجسم.

كما يعمل على تنظيم ضغط الدم والحفاظ على القلب صحي. بالإضافة إلى أن البوتاسيوم الموجود في القرنبيط يعمل على تعزيز تدفق الدم والأوكسجين من الأجهزة الأساسية فضلا عن تقليل الضغط الدم على الأوعية الدموية .

العناية بصحة العين

يحتوي القرنبيط علي الزياكسانثين و بيتا كاروتين وفيتامين أ والفوسفور والفيتامينات الأخرى مثل فيتامين ج و فيتامين هـ وكلها عناصر مفيدة جداً لصحة العين وتحمي العين من الضمور البقعي وإعتام عدسة العين .

تقوية الجهاز المناعي

يعمل فيتامين ج والفيتامينات الاخرى والبيتا كاروتين والمعادن الموجودة في القرنبيط على تحسين صحة الجهاز المناعي وحماية الجسم من العديد من الالتهابات .

صحة العظام

وبما أن القرنبيط غني بالكالسيوم والعناصر الغذائية الأخرى مثل المغنسيوم والزنك والفوسفور وفإن تناوله مفيد جداً لصحة الجسم و خصوصاً الأطفال للحصول على عظام أقوي وعلاج هشاشة العظام عند الكبار في السن وضعف العظام والأسنان.