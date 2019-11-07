شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ما هي فوائد شاي الياسمين؟ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 7 نوفمبر 2019

متابعات_السعودية نيوز

يجهل الكثيرون فوائد شاي الياسمين ولا يعرفون قيمته الصحية، فهذا الشاي الذي يعود تاريخه إلى أكثر من قرن تقريبا يهدئ الأعصاب وله فوائد صحية كثيرة.



رغم أن شرب الشاي لم يعد يقتصر على سكان الصين والمناطق الآسيوية فقط وإنما ذاع صيته وانتشر في جميع أنحاء المعمورة إلا أن العديد يجهلون قيمته الصحية.

شاي الياسمين، الذي هو عبارة عن شاي أخضر تضاف إليه بعض أزهار الياسمين، يعود تاريخه إلى أسرة سونغ التي حكمت الصين ما بين 960م و 1279م ويمتاز بعدة فوائد صحية وفق ما نقله موقع "غيزوند هويته" الإلكتروني. فما هي الآثار الصحية لهذا الشاي الذي يدعى أيضا بهدية الآلهة؟

فوائد الشاي على القلب

شرب الياسمين يُخفّض من نسبة الكولسترول السيئ (بروتين دهني منخفض الكثافة) ويزيد من نسبة الكولسترول الجيد (بروتين دهني مرتفع الكثافة) في الجسم. وبما أن البروتين الدهني منخفض الكثافة له علاقة بأمراض القلب والسكتات الدماغية فهذا يعني أن شرب شاي الياسمين يقلل من خطره.

يحافظ على الشباب

كل من يرغب في إبطاء آثار الشيخوخة فعليه شرب شاي الياسمين الذي يحتوي على مواد مضادة للأكسدة تدمر الجذور الحرة التي تتسبب في إتلاف الخلايا وتسرع من عملية الشيخوخة بحسب ما أورده الموقع الألماني المتخصصة في قضايا الصحة.

يساعد على فقدان الوزن

أظهرت دراسات علمية أن الأشخاص الذين يشربون شاي الياسمين نزل وزنهم بشكل أسرع وساعدهم في الحفاظ على وزن صحي، وذلك لأن شاي الياسمين يحتوي على البوليفينولات (مضادات الأكسدة) والتي تُحفز حرق الدهون وفقدان الوزن.

يقلل من التوتر العصبي والإحساس بالقلق

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أظهرت أبحاث علمية أيضا أن شاي الياسمين يساعد على تهدئة الجسم ضد القلق والإحساس بالإجهاد. كما أن استنشاق رائحة الياسمين له تأثير مهدئ على النشاط العصبي والمزاج ويمكن أن يقلل من معدل ضربات القلب. لذا ينصح موقع "غيزوند هويته" الإلكتروني بالانتباه إلى استنشاق رائحة الياسمين حين شرب الشاي.

يمكن أن يساعد في مكافحة السرطان

شرب شاي الياسمين يجعلك تستفيد من مزايا كل من نبات الياسمين والشاي الأخضر، فكلاهما له خصائص قوية في محاربة السرطان. فالشاي الأخضر غني بمضادات الأكسدة التي تكافح الجذور الحرة في الجسم المتسببة في السرطان. كذلك نبات الياسمين فهو معروف أيضا بقدرته على محاربة السرطان.

مضاد حيوي

لا يقتصر دور شاي الياسمين على محاربة البكتيريا غير النافعة وإنما يساعد الجسم أيضا على تكوين عدد من البكتيريا المفيدة للجسم والمهمة في عملية الهضم وصحة الأمعاء. وبفضل كميات كافية من بكتيريا الأمعاء المفيدة للجسم يتجنب الشخص الإصابة بأمراض مثل متلازمة القولون المتهيج والقرحة.

يمنع نزلات البرد

يحتوي الياسمين على خصائص مضادة للفيروسات والجراثيم على حد سواء، وبالتالي فإن شاي الياسمين يساعدك على مقاومة نزلات البرد والإنفلوانزا. كما أن شرب شاي الياسمين يمكن أن يساعد المرضى على التعافي من نزلات البرد ويساهم في تسريع عملية الشفاء بسرعة أكبر.

ينشط الدورة الدموية

ثبت أن الشاي الأخضر بالياسمين مفيد جداً لتحسين الدورة الدموية وبذلك يساعد على منع بعض الأمراض كالشرايين المسدودة وتخثر الدم وتلف الدماغ وجلطات الدم.

يساعد شرب شاي الياسمين أيضا على تنشيط الدورة الدموية، ويُعتقد أنه يساعد على منع بعض الأمراض مثل اختلال الدورة الدموية وخثرة الدم والشرايين المسدودة وارتفاع ضغط الدم والسكتات الدماغية.