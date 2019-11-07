هذا ما يحدث عند تناول الألياف أثناء الحمل!

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 7 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

كشفت دراسة أسترالية جديدة بأن النساء اللاتي يتناولن نظاما غذائيا غنيا بالألياف أثناء الحمل قد يقلل من خطر الإصابة بالربو لأبنائهم.



وقال الباحثون برئاسة الدكتور أليسون ثوربورن، من قسم علم المناعة في جامعة موناش في أستراليا، بأن اتباع نظام غذائي عالي الألياف يغير بكتيريا أمعاء الأم خلال فترة الحمل، ويؤدي إلى إنتاج مواد مضادة للالتهابات من شأنها أن تقمع الجينات ذات الصلة بالربو في الأطفال.

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وللوصول إلى النتائج التي توصلوا إليها، قام الباحثون بإجراء التجربة على 3 مجموعات من الفئران منها، تم تقسيمها كالتالي: المجموعة الأولى اتبعت نظام غذائي عالي الألياف والثانية اتبعت نظام غذائي معتدل الألياف أما الثالثة اتبعت نظام غذائي منخفض الألياف.

ووجد الباحثون أن نسل الفئران التي تم تغذيتها على نظام غذائي عالي الألياف أثناء الحمل لم تظهر عليهم أية أعراض تشبه الربو، في حين أن نسل الفئران التي تغذت على وجبات منخفضة الألياف فقد تعرض أطفالها لأمراض الربو.

وأشار الباحثون بأن نتائج دراستهم تفسر تعرض الأطفال الذين ينشأون في المزرعة إلى انخفاض خطر الإصابة بالربو.