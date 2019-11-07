تعرف على البديل الطبيعي لعلاج السعال المُعدي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 7 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

بحثا عن بدائل طبعية للأدوية التقليدية المستخدمة في علاج السعال المُعدي، توصل باحثون إيرانيون مؤخرا إلى نتيجة مفادها أن مزيج القهوة مع العسل يساعد على العلاج من هذا المرض.



يعد السعال المُعدي أحد الأعراض المصاحبة لنزلات البرد كما يمكن أن يصاب به الإنسان نتيجة عدوى الجهاز التنفسي العلوي ويستمر لأكثر من ثلاثة أسابيع.

هذا الأمر يدفع بالبعض لاتباع طرق علاج تقليدية بتناول عدد من الأدوية القوية التي لها آثار جانبية خطيرة، كمادة الكوديين ودإكسترومثورفن ومضادات الهيستامين والمخدرات وموسعات القصبات .

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وبحسب مجلة "Gesundmagazin" الألمانية والمعنية بالأخبار الطبية،فإن باحثين إيرانيين تمكنوا من إيجاد وسائل بديلة عن الأدوية لعلاج السعال المعدي تعتمد على تناول مزيج من القهوة والعسل، وهو ما أكدته الدراسة الإيرانية التي نشرتها مجلة "Primary Care Respiratory" المعنية بالأخبار الطبية.

وشملت الدراسة التي قام بها باحثون إيرانيون مجموعة من الأشخاص يعانون من السعال لمدة تجاوزت ثلاثة أسابيع.

وذلك بجعلهم يتناولون مزيجا مكونا من 20 غراما من العسل و3 غرامات من القهوة على مدار ثمانية أيام. بينما تم استخدام الأدوية التقليدية في معالجة مجموعة أخرى من المشاركين في الدراسة، ليتبين انخفاض شدة السعال بشكل كبير بعد أسبوع من العلاج مقارنة بأولئك الذين اعتمدوا على الأدوية التقليدية.