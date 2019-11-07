هل سوء النوم يؤدي إلى نمو الأورام السرطانية؟

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 7 نوفمبر 2019
متابعات_الخليج 365
بعد إجراء عدد من البحوث على فئران التجارب، خرج علماء أمريكيون من جامعة شيكاغو بنتيجة مفادها أن سوء النوم قد يؤدي إلى زيادة سرعة نمو الأورام السرطانية وزيادة عدوانيتها.
وشملت التجارب زرع خلايا سرطانية في الفئران، ثم تقسيمها إلى مجموعتين. وسمح لإحدى المجموعتين بالنوم بالقدر الكافي، بينما كان يتم إيقاظ الفئران من المجموعة الثانية كل دقيقتين.
وبعد مرور شهر، تبين أن حجم الأورام لدى الفئران التي لم تنم بالصورة الضرورية كان أكبر بمقدار الضعف من أورام الفئران التي نامت بصورة طبيعية.
ويرى الباحثون أن الاضطرابات في النوم تؤدي إلى خلل في نظام المناعة، مما يزيد سرعة تقدم المرض.
ولذلك، فعلى الأطباء تحديد علاج للمرضى يساعدهم بسرعة على استعادة النوم الطبيعي الضروري لمكافحة الورم.
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