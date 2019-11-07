شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تسعى لحظر تدخين السجائر الإلكترونية في الأماكن العامة والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تعتزم الصين حظر تدخين السجائر الإلكترونية في الأماكن العامة من أجل وقف زيادة استخدام هذا النوع من السجائر بين المراهقين.
وذكرت وكالة بلومبيرج للأنباء أنه بعد أسبوع من حظر بيع السجائر الإلكترونية على شبكة الإنترنت، أصدرت الخميس 8 هيئات حكومية، منها مفوضية الصحة الوطنية، مذكرة بشأن خطة عمل لمواجهة التدخين واستخدام السجائر الإلكترونية بين المراهقين.
وعلى الرغم من اشتمال الوثيقة على مطالبة بوضع تشريع لمواجهة تدخين السجائر الإلكترونية ومراجعة القوانين، إلا أنها لم توضح متى وكيف سوف تطبق الحظر.
ويشار إلى أن الصين حظرت بيع السجائر الإلكترونية عبر شبكة الإنترنت.
وجاء في الوثيقة «لا يوجد حالياً دليل واضح على أن السجائر الإلكترونية يمكنها مساعدة الأشخاص على الإقلاع عن التدخين» مضيفة «على السلطات عدم السماح بتسويق السجائر الإلكترونية على أنها أداة للإقلاع عن التدخين».
ويذكر أن هناك دولاً منعت السجائر الإلكترونية تماماً ومنها الهند وأستراليا وسنغافورة. وعلى العكس، تعتبر دول مثل المملكة المتحدة السجائر الإلكترونية بديلاً للتدخين، الذي يسبب مشاكل صحية.
وتمثل الخطوات الأخيرة للصين أحدث القيود التي تفرضها على القطاع الذي ارتفعت أرباحه خلال الأشهر القليلة الماضية، وذلك بعدما تم رصد مرض صدري غامض مرتبط بالسجائر الإلكترونية، أصاب 1888 شخصاً وأودى بحياة 37 آخرين.
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