الصين تتفق مع الولايات المتحدة على رفع الرسوم التجارية على مراحل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت الصين عن موافقة الولايات المتحدة على رفع الرسوم والتعرفة الجمركية المفروضة على التجارة بين البلدين على مراحل وبشكل متساو، كما نقلت وكالة بلومبيرج عن متحدث باسم وزارة التجارة الصينية.

وقال المتحدث الصيني إن حجم التجارة الذي سترفع عنه الرسوم في المرحلة الأولى يعتمد على ما سيتم الاتفاق عليه في المرحلة الأولى التي سيوقعها رئيسا البلدين قريباً، وأضاف أن الجانبين «عقدا محادثات بناءة في الأسبوعين الماضيين».

وإذا أكدت الولايات المتحدة هذا الاتفاق الذي أعلنه الصينيون ستعد هذه الخطوة بداية لتخفيف حدة الحرب التجارية بين البلدين التي أثرت سلباً في الاقتصاد العالمي.

وبدأت السواق الآسيوية تعاملات اليوم بشكل جيد مع هذا الإعلان، وارتفع مؤشر هانج سنج في هونج كونج بنحو 0.7 في المئة وارتفع سعر صرف اليوان (الصيني).