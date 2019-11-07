مصر وإثيوبيا والسودان تحدد مهلة حتى مطلع 2020 للتوصل إلى اتفاق بشأن سد النهضة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حدد وزراء خارجية مصر والسودان وإثيوبيا الذين اجتمعوا الأربعاء في واشنطن مهلة حتى يناير 2020 للتوصل إلى اتفاق بشأن مشروع سد النهضة الإثيوبي على نهر النيل الأزرق الذي يثير توتراً كبيراً بين بلدانهم.

واستقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزراء الخارجية الثلاثة، وأكد في تغريدة أنه يريد «المساعدة في تسوية النزاع القديم المتعلق بسد النهضة الإثيوبي، وهو من الأكبر في العالم ويجرى بناؤه حالياً».

وأضاف أن «اللقاء جرى بشكل جيد».

وبعد الاجتماع مع ترامب تواصلت المحادثات برعاية وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين.

وفي ختام المناقشات الجديدة تعهدت الدول الثلاث بتنظيم «أربعة اجتماعات تقنية حكومية على مستوى وزراء الدولة».

وجاء الإعلان في بيان مشترك للوزراء الثلاثة، والولايات المتحدة والبنك الدولي اللذين سيشاركان في العملية كمراقبَين.

وقال البيان إن «وزراء الخارجية تعهدوا أيضاً العمل للتوصل إلى اتفاق بحلول 15 كانون الثاني/يناير 2020»، مع لقاءين مرحليين سيعقدان في واشنطن في 09 كانون الأول/ديسمبر و13 كانون الثاني/يناير المقبلين.

وأضاف أنه «إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بحلول 15 كانون الثاني/يناير 2020، فسيقوم الوزراء بتفعيل المادة العاشرة من إعلان المبادىء الموقّع في 2015».

وتنص هذه المادة على أنه في حال فشل المفاوضات على المستوى الوزاري، يرفع الأمر إلى رؤساء الدول أو الحكومات، أو يمكن طلب «وساطة» خارجية.

وتخشى القاهرة أن يؤدي بناء سد النهضة الذي بدأته إثيوبيا في 2012، إلى تراجع في تدفق النيل الأزرق الذي تعتمد مصر عليه في الحصول على تسعين في المئة من مياهها.

وتواجه المحادثات بين هذين البلدين والسودان الذي يعبره النهر أيضاً، عراقيل منذ تسع سنوات.

وأعلنت إثيوبيا أن السد الضخم الذي تقدّر كلفته بأربعة مليارات دولار سيبدأ توليد الكهرباء بحلول نهاية العام 2020 على أن يبدأ تشغيله بالكامل بحلول عام 2022.