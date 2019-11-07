اتهام لاعبي برشلونة بالغرور

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اتهم أوندريه كولار حارس فريق سلافيا براغ التشيكي لاعبي برشلونة بالغرور لأنهم خرجوا بسرعة من ملعب الكامب نو دون أن يسلموا على لاعبي الخصم بعد صافرة النهاية في مباراة التعادل السلبي بين الطرفين في دوري أبطال أوروبا. وقال كولار إن معظم لاعبي برشلونة باستثناء الحارس الألماني تير شتيجن غادروا الملعب وأضاف:«شتيجن وحده انتظرني في النفق ليسلم علي وقال لي أنه لم يشاهد منذ أمد بعيد أداء جيداً من حارس وأنه سعيد لمشاهدتي أسدد بشكل جيد بقدمي. انتظرني شتيجن بعد المباراة وهذا أعتبره جائزتي الأكبر لكن ميسي وزملاءه الباقين لم يسلموا علينا ولا حتى صافحونا بينما كنا متلهفين للقائهم وأردنا تبادل القمصان معهم، سمعوا صافرات الجمهور وخرجوا». وعلق مدرب برشلونة على صافرات مشجعيه وقال:«من حق المشجعين أن يطلبوا المزيد، نحن فرطنا بالفوز ولم نترجم الهيمنة لأهداف».