أبوظبي تطبق «بلس داتا» بين دول الإنتربول



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:محمد علاء



أكدت شرطة أبوظبي، أنها دشنت مؤخراً نظام «بلس داتا» لتسهيل تبادل المعلومات بين الدول الأعضاء في المنظمة الدولية للشرطة الجنائية «الإنتربول»، ذلك في مؤتمر «تحديد ضحايا الكوارث (DVI)»، الذي عقد أمس بالتعاون مع «الإنتربول» بفندق فيرمونت باب البحر- أبوظبي، تحت عنوان «تحديد هوية ضحايا الكوارث جانب أخلاقي وواجب إنساني»، وافتتحه اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي قائد عام شرطة أبوظبي واللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، مفتش عام وزارة الداخلية، بحضور اللواء مكتوم علي الشريفي مدير عام شرطة أبوظبي ومديري القطاعات وعدد من الضباط والأفراد.

تم خلال المؤتمر الاحتفال بمناسبة مرور 10 سنوات على إنشاء مكتب شؤون الضحايا في شرطة أبوظبي لمواكبة الواقع واستشراف المستقبل في ميادين العمل الأمني.

وأكد العميد سهيل سعيد الخييلي مدير قطاع العمليات المركزية في شرطة أبوظبي، حرص القيادة الرشيدة في تسخير كافة الموارد والإمكانيات من أجل الإنسان.

وقال العقيد أحمد ناصر الكندي مدير إدارة الأزمات والكوارث في قطاع العمليات المركزية، أن الهدف من استضافة المتحدثين هو إثراء فعاليات المؤتمر من خلال التبادل المعرفي والاطلاع على أفضل الخبرات والتجارب ذات الصلة.

وقال الرائد مبارك محمد الخييلي، مدير مكتب شؤون الضحايا في إدارة الأزمات والكوارث في قطاع العمليات المركزية بشرطة أبوظبي إن مهام المكتب في الوضع الاعتيادي هو الجاهزية والتخطيط والتنسيق والبحث للحصول على أفضل الأنظمة العالمية في مجال مطابقة بيانات الضحايا.

وقدم المشاركون في المؤتمر أوراق عمل متخصصة.