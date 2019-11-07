3 مدارس تتنافس على لقب تحدي القراءة العربي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي : ”الخليج 365”

تتنافس 3 مدارس متميزة من المملكة العربية السعودية، والجمهورية اللبنانية، ودولة الإمارات العربية المتحدة على لقب المدرسة المتميزة عربياً، ضمن تحدي القراءة العربي، وتنال المدرسة الفائزة جائزة نقدية قيمتها مليون درهم في الحفل الختامي للنسخة الرابعة من تحدي القراءة العربي، والذي تحتضنه دار الأوبرا في دبي، وسيتاح للجمهور التصويت عبر الموقع الإلكتروني لتحدي القراءة العربي ابتداء من يوم الجمعة المقبل طوال أسبوع كامل للمساهمة في اختيار المدرسة الأكثر تميزاً لتتويجها باللقب، والمدارس الثلاث هي: مدرسة الإمام النووي من المملكة العربية السعودية، وثانوية طرابلس الحدادين الرسمية للبنات في الجمهورية اللبنانية، ومدرسة الرمس للتعليم الأساسي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وكانت المدارس الثلاث قد تم اختيارها من جانب لجنة التحكيم وفقاً لمعايير دقيقة، وقد قامت لجنة التحكيم بزيارة المدارس لإجراء عمليات تقييم دقيقة للوقوف على مدى نجاحها في تلبية الشروط والمعايير الموضوعة على أرض الواقع.

وشهد اختيار المدارس الثلاث المؤهلة لخوض التصفيات النهائية منافسات حامية، وذلك نظراً للعدد القياسي من المدارس المشاركة في النسخة الرابعة من التحدي والبالغ عددها 67 ألف مدرسة، وبزيادة أكثر من 15 ألف مدرسة مقارنة بالنسخة الثالثة للعام الماضي.

وسيكون متاحاً للجمهور من مختلف دول العالم المساهمة في اختيار المدرسة المتميزة في التحدي من خلال التصويت عبر الموقع الإلكتروني www.arabreadingchallenge.com.

وقالت منى الكندي أمين عام تحدي القراءة العربي: إن تحدي القراءة العربي شهد في دورته الرابعة هذا العام مشاركة قياسية غير مسبوقة من المدارس وبإجمالي تخطى 67 ألف مدرسة ما زاد من حدة المنافسة.

وأضافت أن هذه المشاركة الواسعة من جانب المدارس، والتي تزيد بنحو 15 ألف مدرسة عن الدورة الثالثة من تحدي القراءة العربي للعام الماضي، تؤكد أن المبادرة الثقافية والمعرفية الأكبر عربياً تكسب أرضاً جديدة وزخماً متزايداً وصدى أوسع عاماً بعد عام.