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مجلس الأمن الدولي يرحب بالوساطة السعودية في اليمن

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اسماء السيد - الأمم المتحدة: رحب مجلس الأمن الدولي في بيان أقر بإجماع أعضائه الأربعاء "بجهود الوساطة" التي تقوم بها ، وأفضت إلى توقيع اتفاق بين الحكومة والانفصاليين في جنوب اليمن.

قال البيان إن "هذا الاتفاق يشكل مرحلة إيجابية ومهمة باتجاه حل سياسي وشامل لليمن"، مشيرًا إلى أن "أعضاء مجلس الأمن يؤكدون مجددًا التزامهم الكامل من أجل وحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه".

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وقعت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا اتفاقًا في العاصمة السعودية الثلاثاء لتقاسم السلطة في جنوب البلاد مع الانفصاليين، تم التوصل إليه بوساطة من الرياض.

أجرى الانفصاليون اليمنيون وممثلون عن الحكومة المعترف بها دوليًا منذ أسابيع مفاوضات غير مباشرة في جدة حول اتفاق لتقاسم السلطة في جنوب البلاد.

وشهد جنوب اليمن معارك بين قوّات مؤيّدة للانفصال، وأخرى موالية للحكومة اليمنية، أسفرت عن سيطرة الانفصاليين على عدن ومناطق أخرى في أغسطس الماضي. يذكر أن عدن هي العاصمة الموقتة للحكومة المعترف بها منذ سيطرة الحوثيين على صنعاء في سبتمبر 2014.

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