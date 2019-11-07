دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي مكان لا يصلح للحياة رغم وجود المياه تعرف على السبب؟

يسعى دائماً العلماء للبحث عن مناطق جديدة تصلح للعيش بعيداً عن الإزدحام والتلوث الجوي الذي يضرب المدن الكبيرة، ودائماً ما يبحث العلماء عن مناطق بها ماء لأنه أصل الحياة، إلا أن الأمر اختلف هذه المرة، حيث توصل عدد من الباحثين في جامعة باريس، لعدم إمكانية وجود أي كائن حي وحتى البكتيريا في وادي البراكين أو وادي دالول في إثيوبيا.

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ونشرت مجلة البيئة الطبيعية والتطور "Nature Ecology & Evolution" بحثاً لعلماء في جامعة باريس، مؤكدين خلاله أنه يستحيل وجود حياة في عدة أماكن على الأرض رغم وجود الماء.

© alqiyady مكان لا يصلح للحياة رغم وجود المياه تعرف على السبب؟

وكشف العلماء عن سبب عدم وجود أي حياة في وادي البراكين، الذي يعود إلى أن المياه ساخنة للغاية في هذا الوادي وتصل حرارتها إلى 109 درجة مئوية فضلاً عن أنها مالحة جداً وغنية بالمواد المالحة والحمضية ومشبعة بالمغنسيوم ما يجعل تركيب تلك المياه يفتت الخلايا الحية، وهو السبب في عدم وجود أي كائنات حية في الوادي.

على مقربة من وادي البراكين، رصد الباحثون وجود حياة لبكتيريا قديمة أحادية الخلية أو ما يعرف بـعتائق أو "Unicellular".

© alqiyady مكان لا يصلح للحياة رغم وجود المياه تعرف على السبب؟

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الجدير بالذكر أن وادي البراكين دالول في إثيوبيا، مدرج ضمن قائمة أسخن مناطق العالم، مسجلاً أعلى درجة حرارة للهواء في العالم، وتضم القائمة مدينة العزيزية في ليبيا، ومدينة وادية الخليفة في السودان، ووادي الموت في كاليفورنيا بالولايات المتحدة.

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