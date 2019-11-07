دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي شاهد: لأول مرة في التاريخ ناسا ترسل فرناً منزلياً وكوكيز للفضاء

أرسلت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا، فرناً منزلياً مع عجائن جاهزة للطبخ "كوكيز" إلى محطة الفضاء الدولية.

١٠ صور جديدة من ناسا للفضاء alqiyady 1 ١٠ صور جديدة من ناسا للفضاء

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وبحسب بيان "ناسا" فإن الفرن المرسل، والذي يعمل في ظروف انعدام الجاذبية، سيساعد رواد الفضاء على إعداد "أغذية شائعة ومستهلكة على نطاق واسع في الفضاء".

ويقدم فندق هيلتون دبل تري، بالتعاون مع شركة "زيرو جي كيتشن" المختصة في تصنيع الأجهزة التي تعمل في ظل انعدام الجاذبية في الرحلات الفضائية طويلة الأمد، عجائن الكوكيز الجاهزة للطبخ.

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وقالت "ناسا" في بيانها أن الفرن "Zero-G Oven" يفحص خصائص نقل الحرارة وعملية تحضير الطعام في الجاذبية الصغرى وأنه سيستخدم الحرارة الكهربائية، سيصل إلى درجة حرارة 363.3 درجة مئوية، على غرار محمصة الخبز، وسيساعد رواد الفضاء في التعرف على الآثار التي يتركها انعدام الجاذبية والحرارة العالية في بعض التجارب العلمية.

وأضافت ناسا أن وجود "الأطعمة الطازجة المخبوزة يمكن أن يكون له فوائد نفسية وفسيولوجية لأفراد الطاقم" في مهام طويلة الأمد في المستقبل.

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© alqiyady شاهد: لأول مرة في التاريخ ناسا ترسل فرناً منزلياً وكوكيز للفضاء

ومن جهة أخرى، قال رئيس قسم العلامات التجارية العالمية في فندق "هيلتون دبل تري"، شون مكيتير، "إن هيلتون كانت منذ فترة طويلة مبتكرة في مجال الصناعة، وبمناسبة احتفالنا بعيدنا المئوي، نحن متحمسون لإرسال ضيافتنا إلى المدار الدولي، وكلفتة للترحيب الحار، أرسلنا الوجبة المفضلة لنزلاء هيلتون في جميع أنحاء العالم، ونحن الآن نشارك تلك اللحظة من الضيافة كجزء من هذه التجربة على متن محطة الفضاء الدولية".

ومن المتوقع أن تصل الشحنة بأكملها البالغة 8200 رطل، والتي تشمل أيضا معدات وسترات فضائية جديدة يوم الاثنين القادم إلى محطة الفضاء الدولية التي تضم روسيين وثلاثة أمريكيين وإيطالي، بحسب موقع "فوكس نيوز".

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