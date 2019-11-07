وفاة الفنان المصري هيثم أحمد زكي

أعلنت نقابة المهن التمثيلية المصرية ونقيب الممثلين أشرف زكي، وفاة الفنان هيثم أحمد زكي عن عمر يناهز الخامسة والثلاثين عامًا.
وتوفي هيثم في شقته بضاحية الشيخ زايد في مدينة 6 أكتوبر، حيث حاولت خطيبته الإتصال به مرارًا دون أن تتلقى أي ردّ لتخطر مديرية أمن الجيزة بالأمر، والتي توجّهت -على الفور- إلى مسكنه لتجده قد فارق الحياة بعد تعرضه لهبوط حادّ في الدورة الدموية.
وهيثم هو نجل الفنان الكبير أحمد زكي والفنانة الراحلة هالة فؤاد، وبدأ مشواره الفني من خلال فيلم «حليم» الذي استكمل تصويره عقب وفاة والده، وهى الوصية التي أوصى بها الفنان أحمد زكي، وشارك هيثم في عديد من المسلسلات والأفلام بعد ذلك.
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