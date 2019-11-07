شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تتصدى لـ 25 مليون هجمة إلكترونية شهرياً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكّد وزير شئون الدفاع بالإمارات، محمد بن أحمد البواردى، أن الإمارات تأتى فى المرتبة الأولى بين دول الشرق الأوسط، وفى قائمة الدول الـ10 الأُوَل فى مجال تقنية المعلومات الرقمية، ومجالات تطوير واستخدام الذكاء الاصطناعى على مستوى العالم.

ووفقا لموقع "الإمارات اليوم"، أضاف فى افتتاح مؤتمر وزارة الدفاع السنوى الرابع لحروب القرن الحادى والعشرين، الذى انطلقت أعماله، أمس، فى مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية ونادى ضباط القوات المسلحة فى أبوظبى، تحت عنوان "كسب الحرب الرقمية"، أن شبكات الدولة الإلكترونية تعرضت لنحو 25 مليون هجمة شهرياً، العام الماضى، علماً بأن الأجهزة المختصة فى الدولة تمكنت من التعامل معها، ومن رصدها وصدّها جميعاً بنجاح، باستخدام التقنيات الحديثة وبرامج الحماية الفاعلة، مؤكداً تزايد وتيرة الجرائم الالكترونية التى يرتكبها قراصنة الإنترنت، أو بعض الجهات الحكومية المعادية، سواء بهدف التخريب أو التجسس عبر شبكات الإنترنت، إما لدوافع أمنية أو سياسية أو تجارية. وقال إن علينا تسخير الخبرات والعقول البشرية، وتطوير الوسائل التقنية لمواجهة مثل هذه التهديدات، والتغلب عليها بشكل فعال وحاسم.

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وأوضح، أن "موضوع الأمن الرقمى أصبح هاجساً يؤرق بال القادة العسكريين والمسئولين الحكوميين والشركات الكبرى حول العالم، باعتباره مصدر خطر على أمن الدول وتهديداً لمصالحها الوطنية فى حال تمكن الخصوم من اختراق منظومتها الرقمية، وفضائها السيبرانى، وشلّه، علماً بأن العديد من الدول شكلت جيوشاً متخصصة فى الدفاع عن الفضاء السيبرانى والكيان الرقمي".