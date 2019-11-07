شكرا لقرائتكم خبر عن قمة ثلاثية بين الخرطوم وجوبا وكمبالا بشأن اتفاقية السلام فى جنوب السودان والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غادر رئيس مجلس السيادة السودانى الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، صباح اليوم الخميس، إلى العاصمة الأوغندية (كمبالا) للمشاركة في قمة ثلاثية مع رئيسي جنوب السودان سلفاكير ميارديت، وأوغندا يورى موسيفنى.
وكان توت قلواك مستشار رئيس جنوب السودان للشئون الأمنية، قد التقى في (الخرطوم) قبل أيام مع البرهان، وأعلن عن عقد القمة الثلاثية، للتشاور حول الترتيبات الأخيرة لتنفيذ اتفاقية السلام فى دولة الجنوب.
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