الولايات المتحدة..اتهام موظفين سابقين بـ"تويتر" بالتجسس لصالح السعودية

نيويورك/الخليج 365

اتهمت وزارة العدل الأمريكية، موظفين سابقين بـ"تويتر" بالتجسس لصالح المملكة العربية السعودية.

وبحسب صحف أمريكية جاءت التهم التي كشف النقاب عنها، الأربعاء، في سان فرانسيسكو، بعد يوم من اعتقال أحد موظفي “تويتر” السابقين، أحمد أبو عمو، وهو مواطن أمريكي يزعم أنه قام بالتجسس على حسابات ثلاثة مستخدمين.

أما الموظف الثاني ويدعى، علي الزبارة، وهو مواطن سعودي، فقد اتهم بالوصول إلى المعلومات الشخصية لأكثر من 6000 حساب على تويتر في عام 2015 نيابة عن السعودية، 33 منهم على الأقل كانت قوات إنفاذ القانون بالمملكة قد تقدمت بطلبات لتويتر للكشف عن حساباتهم بشكل عاجل.

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ومن بين هذه الحسابات المستهدفة، حسابات خاصة بصحفيين ومعارضين سعوديين لهم أكثر من مليون متابع.

ويعود أحد هذه الحسابات إلى المعارض السعودي المقيم في كندا عمر عبد العزيز، الذي أصبح فيما بعد مقربا من الصحفي الراحل جمال خاشقجي، الذي قتل بسفارة بلاده في مدينة اسطنبول التركية.

وقال ممثلو الادعاء إن المتهم الثالث بالتجسس، المواطن السعودي أحمد المطيري، كان بمثابة وسيط بين المسؤولين السعوديين وموظفي “تويتر”.

وأشارت صحيفة "واشنطن بوست" إلى اعتقادها أن الزبارة والمطيري يتواجدان في المملكة العربية السعودية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.