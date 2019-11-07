وظائف شاغرة بشركة التصنيع الوطنية

صحيفة الخليج الالكترونية كشفت شركة التصنيع الوطنية، عن إتاحة وظائف شاغرة للسعوديين ولغير السعوديين؛ للعمل في الرياض والدمام والجبيل وينبع. وأشارت إلى أن الوظائف بالمسميات التالية: «أخصائي أول- الموارد البشرية، فني- محلل الجودة، أخصائي أول- التدريب الفني، مشرف- الكهرباء، مشرف- خدمة العملاء، ممثل- المبيعات». وأوضحت أن التقديم متاح حاليًا عبر الرابط التالي اضغط هنــــــــــــــــا . انشر الخبر :

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