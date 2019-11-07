بدء تطبيق قرار إلزام مكاتب الإستقدام بإنهاء إجراءات تسفير العاملات المنزليات بمراكز الإيواء

صحيفة الخليج الالكترونية

أعلنت وزارة العمل والتنمية الإجتماعة بدء تطبيق القرار الخاص بإلزام مكاتب الإستقدام بمتابعة قضايا العاملات المنزليات اللاتي تم تحويلهن من طرف الأجهزة الأمنية لمراكز الإيواء وإنهاء إجراءات تسفيرهن .

ومن المقرر أن تخطر مراكز الإيواء مكاتب الإستقدام لإحالة ملف العاملات المنزليات إليها مع تحميل مكاتب الإستقدام مسؤولية التكفل بإجراءات ترحيلهن بعد متابعة القضايا ويشعر المكتب لمدة 3 أيام وفي حال عدم التجاوب يتم إيقافه عن مزاولة النشاط .

واستقبل مركز الإيواء بالدمام حتى الآن 55 عاملة من جنسيات مختلفة أبرزها البنجلاديشية ومعظم التهم كانت حول الهروب من الكفيل .

وأكد مدير المركز “عبد الرحمن العتيبي ” أنه تم تسفير 30 عاملة بعد مخاطبة مكاتب الإستقدام وفقاً لقرار ” العمل ” وجاري إنهاء تسفير بقية العاملات .