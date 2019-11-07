مجلس الأمن يرحب باتفاق الرياض: خطوة لحل شامل في اليمن

صحيفة الخليج الالكترونية رحب مجلس الأمن الدولي، الخميس، بـاتفاق الرياض الذي أبرم بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي في العاصمة السعودية، الثلاثاء. واعتبر المجلس الاتفاق خطوة هامة وإيجابية للتوصل إلى حل سياسي وشامل في اليمن. كما أشاد بجهود الوساطة السعودية في التوصل لـاتفاق الرياض بشأن اليمن. Advertisements وشدد المجلس دعمه لدور المبعوث الأممي لاستئناف الحوار بين اليمنيين. أيضا جدد دعوته الأطراف اليمنية لتنفيذ اتفاق ستوكهولم. من جهة أخرى، أكد المجلس التزامه بوحدة وسيادة اليمن وسلامة أراضيه. انشر الخبر :

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