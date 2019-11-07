فريق مشاة عشيرة يناشدون أمانة الطائف بممشى رياضي

صحيفة الخليج الإلكترونية

طالب أهالي مركز عشيرة شمال الطائف وفريق مشاة عشيرة خاصة أمانة محافظة الطائف بأنشاء ممشى لممارسة رياضه المشي والبرامج الرياضية الأخرى أسوة بأماكن المشاة المخصصة بمحافظة الطائف والمراكز التابعة لها والتي أنشأتها أمانة محافظة الطائف مشكورة . حيث تذمر أعضاء فريق مشاة عشيرة التابع للجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بعشيرة من عدم وجود ممشى مخصص ومهيأ لممارسة رياضتهم المفضلة وهي رياضة المشي والتي اصبحت الرياضة الأكثر ممارسة والمحببة لجميع الفئات العمرية رجالاً ونساء .

اوضح ذلك قائد فريق مشاة عشيرة محمد منير المقاطي انهم يعانون من عدم وجود أماكن مخصصة لرياضة المشي والتي تعد الرياضة المفضلة لجميع الفئات العمرية من رجال ونساء والأكثر ممارسة ، وقد أصبحوا مضطرين لممارسة المشي في الشوارع الغير مضاءة والغير مهيأة والتي تعرض حياتهم للخطر إضافة إلى عدم صلاحيتها لممارسة المشي للنساء وكبار السن وأضاف بأنهم اسسوا فريق مشاة عشيرة تمشياً مع رؤية المملكة 2030م حيث كانت رؤية الفريق والتي أنشأ من أجلها الفريق “المشي صحة وأناقة ” ورسالة الفريق هي نشر ثقافة المشي الصحي بين جميع شرائح المجتمع لتحقيق صحة ورياضة افضل بينما كان من اهداف الفريق فهو تحقيق مجتمع صحي رياضي يساهم في التخفيف من الأمراض المزمنة كالسكري والضغط والسمنة من خلال نشر ثقافة المشي . كما ذكر قائد الفريق بأنهم حصلوا على شهادة شكر نظير مشاركتهم في أنجاح فعالية #الطائف_ تمشي للعام 1440هـ