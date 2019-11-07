رسميًا.. شاومي تطلق Mi Watch المستنسخة من ساعة آبل

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - رسميا.. شاومي تطلق Mi Watch المستنسخة من ساعة آبل
الخميس 7 نوفمبر 2019
متابعات_الخليج 365
كشفت شركة شاومي الصينية للإلكترونيات رسميًا عن أول ساعة ذكية لها تسمى Xiaomi Mi Watch، والتي تشبه إلى حد كبير ساعة آبل الذكية Apple Watch، لكن مع نظام تشغيل جوجل Google Wear OS بأسعار تبدأ من 185 دولارًا أمريكيًا.
وكانت التسريبات الصادرة في الأسبوع الماضي قد وفرت لمحة عن ساعة Mi Watch ومدى التشابه مع ساعة آبل الذكية، وتتنافس شاومي مع آبل للحصول على المركز الأول في سوق الأجهزة القابلة للارتداء، وقد جعلت المنافسة أكثر إثارة للاهتمام اليوم عبر إطلاق هذه الساعة.
وتأتي الساعة مع شاشة لمس مستطيلة منحنية، إلى جانب تاج للتمرير، وزر على شكل حبة في الأسفل، بشكل مماثل لما هو موجود في جهاز آبل، كما أن هناك ميكروفون لإجراء المكالمات أو تسجيل الملاحظات الصوتية، ومكبر صوت للاستماع إلى المكالمات الواردة أو الموسيقى.
وتحتوي الساعة على شاشة من نوع AMOLED مقاس 1.78 إنشًا بكثافة 326 بيكسلًا في الإنش الواحد، وتوفر ميزة التشغيل دائمًا، وتعمل بواسطة واجهة MIUI for Watch، وهو نظام تشغيل شاومي للأجهزة القابلة للارتداء، المستندة على نظام التشغيل Google Wear OS.
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