لتفقد 20 كيلو فى أقل من شهرين اتبع هذه الخطوات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 7 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

لتفقدي 20 كيلو فى أقل من شهرين اتبعي الخطوات التالية:



إذا فشلتي أكثر من مرة في اتباع أنظمة غذائية من أجل انقاص وزنك، فربما عليكي أن تجربي الريجيم الصحي الذي يصفه الدكتور «ماجد زيتون» استشاري التغذية والسمنة، والذي اتبعته الكثير من السيدات ونجحن في فقدان حوالي ٢٠ كيلو جراما من أوزانهن في غضون سبعة أسابيع فقط.

- وجبة الإفطار: نصف رغيف بلدي أو 2 شريحة توست رجيم أو خبز رجيم ناشف + بيضة مسلوقة أو مقدار 2 ملعقة جبن قريش أو مقدار 3 ملاعق فول كبيرة + كوب من عصير البرتقال أو عصير الجريب فروت أو كوب حليب خالي الدسم أو علبة زبادي أو ملعقة عسل نحل.

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- وجبة خفيفة، بعد تناول وجبة الإفطار بساعتين. ثمرة فاكهة واحدة.

- وجبة خفيفة، بعد الوجبة الخفيفة السابقة بساعتين. حبة جزر + 3 حبات خيار.

- وجبة الغداء: ٣ ملاعق أرز أو مكرونة أو ربع رغيف عيش بلدى أو توست رجيم أو عيش سن صغير أو حبة بطاطس مشوية أو مسلوقة + ربع دجاجة مسلوقة أو مشوية بدون جلد أو 2 قطعة لحم مسلوق أو مشوي أو سمكة مشوية أو علبة تونة بماء أو مصفاه من الزيت أو مغسولة بالخل أو ٢ بيضة مسلوقة جيداً + طبق خضار متوسط الحجم بدون زيت أو سمن ويمكن إضافة الطماطم والثوم والبصل وشوربة لكن بدون دهن ولا يضاف إلى الطبق البطاطس أو القلقاس أو البسلة + طبق سلطة مكونة من الخيار والخس والجزر والطماطم والفجل والجرجير.

- وجبة خفيفة، بعد وجبة الغداء بساعتين: يمكن في هذه الفترة تناول كوب عصير بدون سكر أو تناول ثمرة تفاح أو كمثري أو برتقال أو يوسفي أو جوافة أو شريحة بطيخ أو إصبع موز صغير أو ٢ ثمرة مشمش أو ٢ ثمرة خوخ أو ١٠ حبات من الفراولة.

- وجبة العشاء: (يجب أن تكون قبل الساعة الثامنة وقبل موعد النوم بما لا يقل عن ٣ ساعات) (شريحة توست رجيم + بيضة مسلوقة أو مقدار ٥٠ جراما جبنة قريش) أو (علبة تونة بدون زيت + طبق سلطة خضراء) أو (علبة زبادي صغيرة + حبة فاكهة) أو طبق شوربة خضار أو ٢ ثمرة من الفاكهة أو علبة زبادى مقدار ٢٠٠ جرام.