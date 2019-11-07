الصداع قد يكون دليلاً على التصلب اللويحي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 7 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

دراسة طبية ألمانية تثبت صلة بين الإصابة بالصداع ومرض التصلب اللويحي. هذه الصلة لم تكن معروفة سابقا وبالتالي تشكل كشفاً جديداً يفتح المجال أمام تشخيص هذا المرض وعلاجه مبكراً.



أشارت دراسة أعدها فريق علمي وطبي ألماني إلى أن هناك ارتباطاً بين الصداع والإصابة بالتهاب الجهاز العصبي المزمن، أو ما يسمى بالتصلب اللويحي، إذ إن الصداع قد يكون أحد الأعراض المبدئية لهذا المرض.

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وتمكن أطباء أعصاب وعلم نفس في مدينة روستوك من إثبات أن الشابات بالأخص ممن يعانين من التصلب اللويحي يصبن بشكل أكبر بالصداع، الأمر الذي أثار اهتماماً عالمياً وستكون له آثار كبيرة في تشخيص هذا المرض وعلاجه مستقبلاً.

ويقول البروفسور بيتر كروب من معهد الطب النفسي الإكلينيكي وعلم الاجتماع الإكلينيكي بجامعة روستوك الطبية إن "الصداع عادة لا يشبه تلك الآلام الناجمة عن الشقيقة (الصداع النصفي)"، مضيفاً أن الباحثين "أجروا فحوصات على 200 مريض ومريضة مصابين بالتصلب اللويحي ووجدوا أن 70 في المئة منهم يعانون من الصداع".

وتكمن أهمية هذا الكشف الطبي في أنه قبل ذلك لم تكن هناك صلة بين الصداع واحتمال الإصابة بالتصلب اللويحي، حسب ما يقول الدكتور أوفه تسيتل من عيادة طب الأعصاب في الجامعة ذاتها، مشيراً إلى أن "الكشف عن التصلب اللويحي مبكراً مهم للغاية، وهذه الصلة تزيد من نسبة الكشف عن المرض لدى المصابين به".

وتم نشر هذه الدراسة في المجلة الطبية الدولية المتخصصة "بلوس وان"، إضافة إلى مجلة "نيتشر ريفيو" المعروفة.