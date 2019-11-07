مصرع 5 مصريين في الكويت (صور)

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أعلنت وزارة القوى العاملة في مصر عن مصرع 5 عمال مصريين في حادث مروري بالكويت، وأنها تتابع ملابسات الحادث وإجراءات نقل الجثامين والمستحقات المالية والتعويض. © متوفر بواسطة Autonomous Non-Profit Organization TV-Novosti الحادث
وقالت الوزارة إنها تلقت تقريرا عاجلا من المستشار العمالي في الكويت أحمد يوسف، قال فيه إن الحادث وقع اليوم الأربعاء، لدى توجه "ميكروباص" شركة العمال المصريين إلى موقع العمل في الأحمدي، وكان يقل 12 عاملا. © متوفر بواسطة Autonomous Non-Profit Organization TV-Novosti الحادث
وأضاف التقرير أنه أثناء سير "الميكروباص"، انفجرت عجلة خلفية، وخلال عملية تبديلها، اصطدمت شاحنة نقل مياه بالعمال، ما أسفر عن مصرع 5 مصريين.
المصدر: المصري اليوم
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