السودان يرحب باتفاق الرياض بين الأطراف اليمنية

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press

رحبت الحكومة السودانية بما تم الاتفاق عليه في الرياض أمس، بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي اليمني، برعاية المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة.

وقالت وزارة الخارجية السودانية إن حكومة السودان تعرب عن ثقتها في قدرة كافة الأطراف المعنية في إنهاء حالة التوتر في الجنوب اليمني، وتعزيز فرص الحل الشامل القائم على مرجعيات التسوية السياسية بما يُسهم في تحقيق الأمن والاستقرار في ربوع اليمن الشقيق.

وأكدت حكومة السودان دعمها المتواصل وبذلها كافة الجهود الممكنة لاستعادة اليمن لأمنه واستقراره وضمان وحدته وسلامة أراضيه وإعادة بناء الدولة، وفقا لما ذكرته وكالة انباء "الشرق الاوسط".

شاهد أيضاً مضيق هرمز.. حقائق عن أهم شريان نفط بالعالم

شاهد أيضاً من بي بي سي: "صيحات استهجان" بوجه ترامب في مباراة بيسبول

انقر للتوسيع إعادة تشغيل الفيديو التالي ماذا يعني مقتل أبي بكر البغدادي لتنظيم الدولة؟ قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن زعيم ما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية فجر نفسه خلال عملية مداهمة نفذتها قوات أمريكية خاصة شمال غربي سوريا. فما هي تداعيات مقتله على تنظيم الدولة؟ بي بي سي

سلسلة بشرية على طول 170 كلم في لبنان في لبنان، متظاهرون ينفذون سلسة بشرية، امتدت من طرابلس شمالي البلاد الى صور جنوبه. بي بي سي

"كنا بالبوابة حين سقطت القذيفة" أصيبت سارة ابنة السنوات الثمان بجروح خطيرة جراء قذيفة تركية على منطقة كردية بشمال سوريا. بي بي سي 1 إلغاء Advertisements الإعدادات إيقاف HD HQ SD LO بالفيديو: "صيحات استهجان" بوجه ترامب في مباراة بيسبول بي بي سي مشاركة مشاركة تغريدة مشاركة بريد إلكتروني التالي في المشاهدة التالي

وكانت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، وقعت اتفاقاً في العاصمة السعودية "الرياض"، أمس الثلاثاء، مع الانفصاليين الجنوبيين، يهدف إلى تقاسم السلطة ووضع حد للنزاع الذي يشهده جنوب البلد الغارق في الحرب، وقالت مصادر سياسية يمنية وسعودية إنّ الاتفاق الموقع في الرياض ينص على تولي المجلس الانتقالي الجنوبي عددا من الوزارات في الحكومة اليمنية التي ستعود بدورها إلى عدن، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء الفرنسية "فرانس برس".