شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. سحب رعدية ممطرة مصحوبة بالرياح فى السعودية وحار بالكويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد منطقة دول الخليج العربى، اليوم الخميس، تكون السحب الرعدية فى السعودية وتشكل سحب خفيفة ومتوسطة فى الإمارات.

السعودية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة فى تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، تكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان وعسير تمتد حتى مرتفعات الباحة، كما تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة قد تتخللها سحب ممطرة على شمال شرق المملكة، فى حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على وسط وشمال المملكة، ويتوقع تكوّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالى وجنوبية غربية إلى جنوبية شرقية على الجزئيين الجنوبى والأوسط بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربى شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

الإمارات

توقع المركز الوطنى للأرصاد، أن يكون الطقس اليوم، صحوا إلى غائم جزئيا بوجه عام، وتظهر بعض السحب شرقا وجنوبا بعد الظهر، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا.

حركة الرياح شمالية شرقية - شمالية غربية بوجه عام، جنوبية شرقية شرقا / 18 – 28 كم/ساعة، تصل إلى 38 كم/ساعة أحيانا.

الكويت

ذكرت الإدارة العامة للأرصاد الجوية فى الكويت، أن طقس اليوم الخميس، سيكون حار نسبيا وتتكاثر السحب تدريجيا، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 28 كم/ساعة مع فرصة ضئيلة لأمطار خفيفة متفرقة فى وقت لاحق خلال الفترة الصباحية.

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أما ليلاً، فسيكون الطقس معتدل والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 - 26 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة.

وتوقعت الإدارة أن تكون درجة الحرارة العظمى 30 درجة، في حين تصل الصغرى إلى 17 درجة مئوية.

البحرين

أفادت إدارة الارصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات، أن الطقس فى مملكة البحرين، اليوم الخميس، سيكون بمشيئة الله معتدل مع بعض السحب.

الرياح شمالية غربية إلى شمالية من 5 إلى 10 عقد وتصل من 10 إلى 15 عقدة أحيانا خلال النهار، ارتفاع الموج من قدم إلى ثلاثة أقدام.

درجة الحرارة العظمى 32 درجة مئوية الصغرى 21 درجة مئوية، الرطوبة النسبية العظمى 75 % الصغرى 25%.

سلطنة عمان

أفادت الهيئة العامة للطيران المدنى، أن حالة الطقس اليوم، صحو بوجه عام على معظم محافظات السلطنة، مع احتمال تشكل السحب على جبال الحجر خلال فترة ما بعد الظهيرة، واحتمال تشكل السحب المنخفضة أو الضباب المتقطع خلال فترة آخر الليل والصباح الباكر على أجزاء من محافظتى الشرقية والوسطى.