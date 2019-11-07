مصادر: استئناف العمليات فى ميناء ومصفاة نفطية بالعراق بعد رحيل محتجين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مسئولون فى ميناء ومصادر فى قطاعى الأمن والنفط، إن العمليات استؤنفت فى ميناء ومصفاة نفطية بجنوب العراق اليوم الخميس، بعد أن رحل محتجون عن المنطقتين.
وأغلق محتجون مناهضون للحكومة الطرق المؤدية لميناء أم قصر للبضائع مما أدى لتوقف العمليات لأكثر من أسبوع، كما أوقفوا حاويات النفط في مصفاة الناصرية أمس الأربعاء.
وذكرت المصادر أن المحتجين رحلوا لكنها لم تحدد سبب ذلك أو كيفيته.
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