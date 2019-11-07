علامات يجب ان تتنبهي إليها قبل أن تؤدي إلى الانفصال!

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 7 نوفمبر 2019

يمكن لأي علاقة زوجية ان تتعرض للمشاكل والازمات، لكن عموماً يجب ان تنتهي بالصلح بين الزوجين لأنّ الحب لا بد ان يعيد جمعهما والتخفيف من حدة الازمة بينهما. لكن في حالات اخرى، يمكن للمشاكل ان تزيد بين الزوجين الى حد الكره. فكيف تعرفين انّ زوجك بدأ يشعرك تجاهك فعلاً بالكره؟ اليكِ العلامات التي يجب ان تتنبهي اليها قبل ان تؤدي الى الانفصال.



- ترك البيت بشكل مستمر: هل تلاحظين انّ زوجك لا يبقى في المنزل ولا حتى في ايام العطل او حين يكون في البيت يميل الى النوم كثيراً بعيداً عنك؟ كل هذه العلامات يجب ان تتنبهي اليها بالاضافة الى تركه للمنزل بشكل مفاجئ والتأخر في العودة ليلاً. فهذا جرس انذار لعلاقتكما سوياً.

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- استخدام الكلمات المهينة: هل يتقصد زوجك تجريحك في الكلام؟ يكون ذلك بالشتائم والصراخ بشكل مستمر واستخدام الكلمات المهينة لكِ. وهذا يعتبر المؤشر الاكبر ان مشاعر زوجك تجاهك قد تغيرت، وإذا لم تتحركي لتغيير الوضع فسيتدهور اكثر فاكثر.

- افتعال المشاكل: يلاحظ عند الكثير من الرجال ميلهم لافتعال المشاكل مع زوجاتهم ولو لم يكن هناك اي سبب مقنع. ولكن ذلك لا يكون الا عذراً للخروج من المنزل والابتعاد عن الزوجة لأنّ المشاعر تجاهها قد تغيرت.

- الانتقاد المستمر: الزوج الذي يحبّ يفكر مرتين وثلاث في ما سيقوله لزوجته حتى ولو قامت بأمر لا يحبذه لكي لا يجرحها او يهينا، اما الرجل الذي تحولت مشاعره نحو زوجته الى الكره فيلاحظ انتقاده المستمر لها بما بشمل طريقة لبسها ومكياجها وطبخها وطريقة تنظيفها للمنزل.