ما هو فوائد الفلفل الحلو؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 7 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

الفلفل الحلو غادر موطنه الأصلي قبل نحو 400 عام وانتقل إلى أطباق العالم المختلفة. يُنصح به لعلاج الكثير من الأمراض ولتخفيف الوزن، وخاصة النوع الأحمر منه. فما هي فوائد الفلفل الحلو؟



اختارت جمعية "الحفاظ على النباتات المفيدة" الألمانية الفلفل الحلو كخضار العام لسنة 2015. وجاء هذا الاختيار بسبب احتواء الفلفل الحلو على الكثير من الفوائد السحرية والمعجزات العلاجية.

والفلفل ينتمي إلى فصيلة النباتات الباذنجانية ويعتقد أن موطنه الأصلي هو المكسيك، إذ عثر على بعض المكتشفات الأثرية التي تشير إلى وجوده هناك قبل 7 آلاف سنة، كما ذكر موقع "غيسوندهايت" الألماني المختص في تقديم النصائح الطبية.

وانتقل الفلفل عن طريق الطيور إلى أمريكيا الوسطى، ومن ثم انتقل مع البشر بعد اكتشاف القارة الأمريكية إلى أوروبا ومن إلى أنحاء العالم الأخرى قبل نحو 400 عام.

فوائد الفلفل الحلو

وما يميز الفلفل هو ألوانه المختلفة، كالأحمر والأصفر والأخضر، واختلاف نكهاته، فمنه الحار جدا ومنه البارد. ولكن ما يجمع جميع أنواع الفلفل هو فوائده الكثيرة، ومنها:

*يحتوي الفلفل البارد على كميات كبيرة من الكاليوم والكاليسيوم والزنك والمغنيسيوم. وهو مليء بالفيتامينات الضرورية، كفيتامين "أي" وفيتامين "بي" وفيتامين "سي".

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*يحتوي الفلفل البارد الأحمر على كميات أكبر من فيتامين "سي" من الأنواع الأخرى من الفلفل، وتصل نسبة فيتامين "سي" في 100 غرام من الفلفل الأحمر إلى 400 مليغرام وهو بذلك أكثر مادة غذائية في الطبيعة غنية بفيتامين "سي"، ما جعله مادة غذائية مثالية للقضاء على السمنة، كون أن فيتامين "سي" يساعد على صنع هرمون نورادرينالين الذي يقتل الدهون في الجسم. فيما تحتوي الأنواع الأخرى من الفلفل على نحو 140 مليغرام من فيتامين "سي" لكل 100 غرام.

*الفلفل الحلو له خصائص صحية كبيرة، فهو مضاد للبكتيريا وللسرطان، ومسكن للألم، ويساعد على ضبط نسبة السكر في الدم، كما يخفض نسبة الدهون والكولسترول.

*يحتوي على مركبات الفلافونويد والكاروتينات ولوتين وزياكسانثين وكريبتوزانتين، وهي مضادات أكسدة تحمي الجسم من الالتهابات وتقي من الأمراض وتقلل من نسب الإصابة بأمراض القلب.

استخدامات الفلفل في الطب

السكان الأصليون لأمريكا هم أول من عرف فوائد الفلفل في الطب وفي العلاج واستخدموه للعلاج من الإصابات ولوقف الالتهابات. ويستخدم الفلفل البارد أيضا في الطب الحديث في علاج آلام الرأس وللوقاية من أمراض القلب.

ونصح موقع "فيت فور فون" الألماني بتناول الفلفل طازجا للاستفادة من فيتاميناته الكثيرة، ويبقى الفلفل طازجا لمدة أربعة أيام فقط. ويمكن طبخ الفلفل وتناوله مع وجبات الطعام الأخرى أو أكله نيئا.