ابتكار ينافس الليزر بتصحيح ضعف النظر.. فما هو؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 7 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

يبدو أن الليزر لن يكون الحل الوحيد لتصحيح مشاكل العيون عما قريب، إذ توصل باحثون في شركة "أوكيوميتيكس تكنولوجي" لتقنية جديدة تعد بإعادة قوة النظر إلى الدرجة الكاملة.



الشركة الكندية طورت عدسات أطلقت عليها "بيونيك لينز" يمكن أن تزرع في العين البشرية بدلا من عدسة العين الحقيقية لتقدم لصاحبها "درجة رؤية كاملة".

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تأخذ العدسة شكل زر صغير، ويمكن زراعتها في عين الإنسان خلال عملية جراحية لا تتجاوز مدتها 8 دقائق تكون كفيلة بتصحيح النظر بدرجة كاملة حسب الشركة الكندية.

الدكتور غاريت ويب، أحد العاملين على هذه التقنية، قال إن الأبحاث استغرقت حوالي 8 سنوات وكلفتها تجاوزت 3 ملايين دولار.

وقال "إن هذا التطور في طب العيون غير مسبوق" وأضاف "لو كانت العين قادرة على الرؤية من مسافة 10 أقدام فقط، فبعد تركيب العدسة ستكون قادرة على الرؤية من 30 قدما."

وعلى الرغم من أن عدسات "بيونيك لينز" وصلت إلى مراحلها النهائية، إلا أن ستصل بشكل نهائي عام 2017 بعد تجريبها على الحيوانات ثم على عيون المكفوفين.