شكرا لقرائتكم خبر عن مسئولون: استئناف العمليات فى ميناء أم قصر العراقى للبضائع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مسئولون، اليوم الخميس، إنه تم استئناف العمليات فى ميناء أم قصر العراقى للبضائع بعد توقفها لمدة أسبوع بسبب المحتجين. وأوضح عودة العمليات فى مصفاة الناصرية النفطية بجنوب العراق إلى طبيعتها بعد رحيل المحتجين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مسئولون: استئناف العمليات فى ميناء أم قصر العراقى للبضائع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.