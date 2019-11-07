شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الأمن: اتفاق الرياض خطوة إيجابية لحل شامل فى اليمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رحب مجلس الأمن الدولى، الخميس، بمبادرة اتفاق الرياض، الذى أبرم بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالى فى العاصمة السعودية، الثلاثاء الماضى، معتبرا أن هذا الاتفاق خطوة هامة وإيجابية للتوصل إلى حل سياسى وشامل فى اليمن.

ووفقا لـ"العربية"، أشاد مجلس الأمن بجهود الوساطة السعودية فى التوصل لاتفاق الرياض بشأن اليمن، مشددا على دعمه لدور المبعوث الأممى لاستئناف الحوار بين اليمنيين، كما جدد دعوته الأطراف اليمنية لتنفيذ اتفاق ستوكهولم، مؤكدا التزامه بوحدة وسيادة اليمن وسلامة أراضيه.

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يشار أن اتفاق الرياض الذى رعته السعودية بين الأطراف المتحالفة ضد ميليشيات الحوثى، يؤسس لمرحلة جديدة من التعاون والشراكة، وتوحيد الجهود للقضاء على الانقلاب واستئناف عمليات التنمية والبناء، خاصة فى المحافظات المحررة جنوب البلاد.