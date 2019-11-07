هواوي تجتمع سرًا مع أشهر مخترقي الهواتف في العالم

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - هواوي تجتمع سرا مع أشهر مخترقي الهواتف في العالم
الخميس 7 نوفمبر 2019
متابعات_الخليج 365
أفاد موقع (تك كرنش) TechCrunch التقني اليوم بأن شركة هواوي طلبت من أشهر مخترقي الهواتف الذكية في العالم حضور اجتماع سري في مدينة ميونيخ الألمانية في وقت لاحق من الشهر الحالي، وذلك في محاولة منها لجذب اهتمام الحكومات العالمية.
ونقل الموقع عن مصادره أن الاجتماع سوف يُجرى في 16 نوفمبر الجاري، وأن الشركة الصينية تعتزم تكريس الاجتماع السري لعرض برنامج المكافآت الخاص باكتشاف الثغرات، الذي يسمح لهم بالحصول على جوائز مادية مقابل اكتشاف الثغرات الأمنية في منتجات الشركة.
وقالت المصادر: إن برنامج المكافآت الخاص بهواوي سوف يُركز على الأجهزة المحمولة السابقة، والقادمة، بالإضافة إلى نظام تشغيل الأجهزة المحمولة: هارموني” HarmonyOS الذي قد تلجأ إليه هواوي بديلًا عن نظام أندرويد التابع لشركة جوجل.
يُذكر أن هواوي لن تكون الأولى في إطلاق برنامج المكافآت، إذ إن منافساتها في سوق الهواتف الذكية، بما في ذلك: جوجل، وآبل، وسامسونج، تقدم برامج مكافآت خاصة بها.
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