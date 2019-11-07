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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - اكتشاف مجوهرات تاريخية بقيمة 100 ألف استرلينى فى ثلاجة عجوز بعد وفاتها
الخميس 7 نوفمبر 2019
متابعات_الخليج 365
تم اكتشاف كنز مخبأ، عبارة عن مجوهرات بقيمة 100 ألف جنيه إسترلينى، فى "ثلاجة" بجانب اللحوم المجمدة، فى منزل عجوز متقاعد، بعد وفاتها.
وشعر العديد بالصدمة، بعد أن رأوا الكنز المخفى، بعد فتح الثلاجة، ورأوا الجواهر العتيقة والكنز المخفى، وفقا لصحيفة ديلى ميل البريطانية.
لم يكن الكنز المخفي نتيجة لسرقة أحد البنوك ولكنه كان ينتمي إلى جامعة غريبة الأطوار قامت بتجميع العناصر في الستينيات، وأبقت الإيصالات لإثبات ذلك.
وبعد وفاتها، جلب أحفاد السيدة، رجال المزادات وخبراء المجوهرات، لإبداء رأيهم فى الكنز الكبير بعد العثور عليه.
يعود تاريخ المجوهرات، التي تم العثور عليها، إلى القرن السادس عشر، وتشمل المجوهرات قلادة بارزة من عصر النهضة وقلادة "Pelican in Piety" من الأحجار الكريمة وقيمتها 30.000 جنيه إسترليني.
يميل بيع الياقوت الإيطالي وقلادة الياقوت الإيطالية في القرن السابع عشر بمبلغ 15000 جنيه إسترليني بينما تبلغ قيمة قلادة الأحجار الكريمة الذهبية الأيبيرية التي تعود إلى 400 عام قلادة الياقوت والماس والزمرد بقيمة 6000 جنيه إسترليني.
قالت بيب كيدزون تريج من أحد المزادات: "أخبرتنا العائلة أنهم يعتقدون أن جدتهم الراحلة كانت لديها بعض الأشياء اللطيفة في منزلها والتي أخفتها".
وتابعت :"عندما نظرانا للكنز، كانت مجوهرات عصر النهضة من القرن السادس عشر والسابع عشر، ولم تكن لعملية التجميد أي تأثير على حالتها".
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