البرلمان اليمنى يشيد بدور السعودية ويبارك اتفاق الرياض

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشادت هيئة رئاسة مجلس النواب اليمنى، بدور قيادة المملكة السعودية وحرصها على أمن وسلامة واستقرار ووحدة اليمن. ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، باركت الهيئة فى اجتماعها، اتفاق الرياض الذى وقع بين الأطراف اليمنية، مؤكدةً أنه يؤسس لمرحلة جديدة من حضور الدولة ومؤسساتها وإعادة صياغة للمشروع الوطنى الجامع وتجاوز المحن التى تسببت بها ميليشيا الحوثى الانقلابية، والانطلاق وفقا للمرجعيات الثلاث التى تنتصر لخيارات الشعب اليمنى. Advertisements

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