شكرا لقرائتكم خبر عن احتجاجات العراق.. حرق باب مبنى محافظة كربلاء والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفاد مصدر أمنى بمحافظة كربلاء فى العراق، مساء الأربعاء، بقيام عدة أشخاص بحرق باب مبنى المحافظة.
ووفقا لقناة "السومرية نيوز"، قال المصدر، إن عدداً من الأشخاص أقدموا على حرق باب مبنى محافظة كربلاء.
وأضاف المصدر، أن القوات الامنية أطلقت الغاز المسيل للدموع، مبيناً أنه "لا زالت هناك صدامات بين المتظاهرين والقوات االأمنية حتى الآن.
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